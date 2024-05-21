Bursa'da bir binada meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa'da bir binada meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa\'da bir binada meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Patlama sonucu çıkan yangın küçük çaplıydı. Patlamada yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayın nedeni olarak evdeki doğal gaz borusunun kesilip gaz birikmesi ve çakmağın çakılması gösterildi. Patlama sonucunda binada ve çevrede hasar meydana geldi.

21.05.2024 19:03
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Bursa'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kiracı Atakan A'nın (42) yalnız yaşadığı 3 katlı binanın zemin katındaki dairede patlama oldu. Patlama sonucu küçük çapta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Atakan A, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atakan A'nın evdeki doğal gaz borusunu kesip gaz birikmesinin ardından çakmağı çakarak patlamaya neden olduğu öne sürüldü.

Üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulunan Atakan A'nın psikolojik tedavi gördüğü, eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği belirtildi.

Zemin katta duvarların yıkılmasına, üst katlardaki 5 dairede ve sokakta park halindeki Atakan A'ya ait otomobilde hasara yol açan patlamayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

"Vananın kolunu sökmüş, içeride gaz birikmiş"

Ev sahibi Hüseyin Balı, gazetecilere, sayaçtan gelen sesi kontrol ettiğinde gazın açık olduğunu fark ettiğini söyledi.

Gazı kapatmak için müdahale edeceği sırada binada patlama meydana geldiğini belirten Balı, şöyle konuştu:

"Vananın kolunu sökmüş, içeride gaz birikmiş. Ben dışarı çıktım, ardından patlama meydana geldi. Kendisi evden çıkacaktı. Torunumun geleceğini söyledim, evden çıkacağını kendisi söyledi. Kiracı olarak bir sorunumuz yoktu. Şizofreni hastalığı varmış. Patlamanın ardından kaçtı. Tutmaya çalıştım, bir şeyi var mı diye bakacaktık ama kaçtı."

Balı, binada 3-4 milyon lira zarar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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