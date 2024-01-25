Bursa\'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor•
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis bölgede yaptığı incelemede, boş kovanlar buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.
Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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