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Bursa'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. İş yerinin camına isabet eden mermiler nedeniyle ekipler, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Bursa\'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
25.01.2024 - 03:43,
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis bölgede yaptığı incelemede, boş kovanlar buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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