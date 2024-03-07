Bursa\'da bir kafede boğulmaktan kurtulan bebek

Yağlıdere'de kamu kurumlarında 5 kadın yönetici görev yapıyor

Giresun'un 15 bin 744 nüfuslu Yağlıdere ilçesinde kamu kurumlarında kaymakam dahil 5 kadın yönetici görev yapıyor. Kaymakam Seda Ünlü, Yağlıdere'de görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. İlçedeki kadın yöneticilerle uyum içerisinde çalıştıklarını ve bu sayının artmasını temenni ettiğini söyledi. Diğer kadın yöneticiler de görev yaptıkları kurumlarda kadınların birbirlerini daha iyi anladığını ve işlerinde daha titiz davrandıklarını ifade etti.