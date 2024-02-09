Bursa'da Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da yapılan operasyonda, aracında bonzai yapımında kullanılan 2,5 kilo ham madde bulunan N.Ç. tutuklandı. Şüphelinin, narkotik dedektör köpeğinin koku almasını engellemek için aracına çiçek koyduğu ortaya çıktı.

09.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:45
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BURSA'da, aracında bonzai yapımında kullanılan 2,5 kilo ham madde ele geçirilen N.Ç., tutuklandı. Şüphelinin, aracına, yakalanma ihtimaline karşı narkotik dedektör köpeğin koku almasını engellemek için, çiçek koyduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce, ticaretini yaptığı belirlenen N.Ç.'nin, yüklü miktarda uyuşturucuyu kente soktuğu ihbarını aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon düzenledi.Şüphelinin evine baskın yapan ekipler, N.Ç.'yi gözaltına alırken, evi ve aracını aradı. Polis, N.Ç.'nin aracında, çok sayıda çiçek buldu. Narkotik dedektör köpeği Rona'yla yapılan aramada aracın koltuğunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Bu 2,5 kiloluk ham maddeden 40 katı yani 100 kilo bonzai üretilebildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan ve yakalanma ihtimaline karşı narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için çiçekleri aracına koyduğu öğrenilen N.Ç., işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Bursa\'da Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

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