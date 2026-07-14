Bursa'da Boşanma Davası Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Bursa'da Boşanma Davası Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Bursa\'da Boşanma Davası Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
14.07.2026 16:18
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Bursa'da boşanma davası sonrası adliye otoparkında aileler arasında silahlı kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da boşanma davası sonrası tarafların yakınları arasında adliye otoparkında pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavga çıktı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin otoparkında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Güneş ve Reşat T. çiftinin aileleri arasında duruşma sonrası çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli polisler kavgaya müdahale edip sonlandırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. 5 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 4 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Boşanma Davası Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Boşanma Davası Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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