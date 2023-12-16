Bursa\'da cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında çay ocakları, kahvehane ve kafeterya işletmecileriyle işbirliğine gidilerek cam atıklar toplanıp ekonomiye kazandırılıyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi"ne destek veren belediye, 2019 yılından bu yana ilçe geneline yerleştirdiği 208 kumbaradan 5 bin 650 ton atık cam topladı.

"Dönüşüme Cam Doğaya Can Projesi"ni eylül ayında başlatan belediye, ilçedeki kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalarda "sıfır atık masaları" oluşturdu.

İşletme sahipleri ve müşteriler sıfır atık konusunda bilgilendiriliyor. Cam atıkları toplayan işletmelere masa örtüsü, çay, kesme şeker, çay bardağı gibi hediyeler veriliyor.

Toplanan atık camlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince belli periyotlarda geri dönüşüme dahil ediliyor.

"Projemizi sitelerimizde de devam ettireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanına yerleştirilen atık cam kumbaraları ve düzenledikleri kampanyalarla geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Doğanın korunup gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla ilçemizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. 'Dönüşüme cam doğaya can' sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemiz esnafımızdan büyük ilgi görüyor. İlerleyen süreçte projemizi sitelerimizde de devam ettireceğiz. Cam, doğada 4 bin yılda yok olmakta. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kent bırakmak adına hayata geçirdiğimiz projemiz ile 3 ayda 52 bin 300 kilogram cam atığını toplayarak geri dönüşümünü sağladık. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz."