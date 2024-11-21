Bursa'da Çatı Onarımı Sıradağında Düşüp Beyin Kanaması Geçirdi - Son Dakika
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Bursa'da Çatı Onarımı Sıradağında Düşüp Beyin Kanaması Geçirdi

Bursa\'da Çatı Onarımı Sıradağında Düşüp Beyin Kanaması Geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin terasında onarım yapan 67 yaşındaki Nuri C., sac levhanın kırılması sonucu 3 metreden düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

21.11.2024 16:40  Güncelleme: 16:43
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ÇATIDA ONARIM YAPARKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 5'inci Blok Belediye Sitesi Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin terasındaki sac levha, lodos nedeniyle zarar gördü. Terasta onarımını yaptığı sacın kırılmasıyla 3 metreden düşen Nuri C. (67) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri C.'nin, beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kestel ilçesinde ise lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavuz YILMAZ-Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Çatı Onarımı Sıradağında Düşüp Beyin Kanaması Geçirdi - Son Dakika

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