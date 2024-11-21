Bursa\'da Çatı Onarımı Sıradağında Düşüp Beyin Kanaması Geçirdi

Güncel

ÇATIDA ONARIM YAPARKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 5'inci Blok Belediye Sitesi Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin terasındaki sac levha, lodos nedeniyle zarar gördü. Terasta onarımını yaptığı sacın kırılmasıyla 3 metreden düşen Nuri C. (67) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri C.'nin, beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kestel ilçesinde ise lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavuz YILMAZ-Abdulselam UĞUR/BURSA,