Bursa'da CHP ile polis arasında arbede

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı. Binaya girmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

CHP ADAY GÖSTERMEDİ

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. CHP, tepki olarak aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.

GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Bugün seçimin yapılacağı Büyükşehir Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. CHP'liler, saat 11.00'de yapılacağı açıklanan seçim için belediye binası önüne gelmeye başladı. Barikatları geçmeye çalışan partililer ile polis arasında tartışma çıktı. Kalabalık barikatı aşarken, CHP'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve il örgütü üyeleri otoparktan binaya girmek istedi. Seçimin yapılacağı meclis salonuna sadece belediye meclis üyelerinin alınmasına izin verilirken, polis ile partililer arasında arbede çıktı. Binanın otopark kapısının camı kırıldı, Çevik Kuvvet polisleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Bina dışına çıkarılan partililer, Ankara Yolu üzerinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe izin vermezken, kalabalığın yürüyüşe devam etmek istemesiyle tansiyon yükseldi. Kalabalığa burada da biber gazıyla müdahale edildi. Bölgeye TOMA sevk edilirken, grup sloganlar atarak Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe devam etti.