Bursa'da Belediye Başkanvekili Seçimi Öncesi Polis Müdahalesi ve Arbede

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, yeni başkanvekili seçimi için toplanan belediye meclisinde CHP'li milletvekilleri ve meclis üyeleri polis müdahalesiyle meclis salonuna alınmadı. Barikatları aşmaya çalışan vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı, gaz sıkıldı ve salonun giriş kapısındaki cam kırıldı. Vatandaşlar, "Hırsızlar dışarı", "Kahrolsun faşist diktatörülük" gibi sloganlar attı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve meclis üyesi Yücel Akbulut, yaşananları protesto ederek seçimi meşru saymadıklarını belirtti. Yeşiltaş, "Bursa halkının iradesi Mustafa Bozbey'i seçmiştir" diyerek operasyonu eleştirdi. Sarıbal, olayı "siyasal sivil darbe" olarak nitelendirirken, Kayışoğlu kendisine kimyasal gaz sıkıldığını ifade etti. Öztürk ve Akbulut da meclise alınmamalarını egemenlik hakkının gaspı olarak değerlendirdi.

CHP'liler, meclisi terk ederek Bursa İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti, polisin müdahalesiyle karşılaştı ve il başkanlığında oturma eylemi başlattı. Seçim, çoğunluğu AKP ve MHP'den oluşan mecliste devam etti, ancak CHP bu seçimi tanımadığını açıkladı.