Bursa'da Çift Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Çift Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da Çift Cinayeti: Şüpheli Yakalandı
05.06.2026 12:24
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Bursa'da Niyazi Kaysuk, eşiyle ilişkisinden şüphelendiği çiftin başından vurularak öldürdü.

BURSA'da Hidayet Demirkıran (40) ile eşi Yağmur Demirkıran'ı (39) evlerinin önünde başlarından tabancayla vurarak öldüren Niyazi Kaysuk (47) yakalanıp gözaltına alındı. Yağmur Demirkıran'ın ağabeyi olan şüphelinin, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için eniştesi ve kardeşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Yağmur-Hidayet Demirkıran çifti market alışverişi yapıp, eve döndükleri sırada, kendilerini kapının önünde bekleyen Niyazi Kaysuk ile karşılaştı. Çift evlerine girmek isterken tartışma çıktı. Niyazi Kaysuk, yanındaki tabancayla kardeşi Yağmur Demirkıran ve eniştesine ateş açtı. Demirkıran çifti başlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 suç kaydı bulunan Hidayet Demirkıran ile 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Yağmur Demirkıran'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Niyazi Kaysuk ise sabah saatlerinde yakalanıp gözaltına alındı. 10 suç kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Eniştem Hidayet ile eşim arasında ilişki olduğundan şüphelendiğim için vurdum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

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