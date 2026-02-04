Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Harmancıklı Çiftçiye Yulaf Tohumu Desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin emeğine güç katmak amacıyla Harmancık ilçesindeki çiftçilere yulaf tohumu desteği sağlandı.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle, Harmancık Belediyesi'ne ait olan ve örnek uygulama amacıyla değerlendirilmesi planlanan tarım arazilerinde yulaf tohumu ekimi destekleniyor. Bu kapsamda yüzde 50 hibeli olarak verilen yaklaşık 22 ton yulaf tohumu, Harmancıklı 99 üreticiye dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde tarım arazilerinde örnek ekim çalışmaları yapılacak. Proje ile çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Harmancık Belediyesi önündeki dağıtım töreninde konuşan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Büyükşehir Belediyesi'nin mazottan yulaf tohumuna, silajdan hayvancılık desteklerine kadar birçok imkanı üreticiler için sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Harmancıklı üreticiler de yerel yönetimlerin bu gibi desteklerinin çiftçiler için can suyu olduğunu vurgulayarak, üretimin değer görmesi için yapılan tüm katkılar için Büyükşehir Belediyesi ve Bozbey'e teşekkürlerini iletti.