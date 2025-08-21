Bursa'da Çiftlikte Yangın

BURSA'da bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerden korkan atların tedirgin halleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahırı tamamen sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Ahırın zarar gördüğü yangında yaralanan hayvan olmadı. Bu arada, alevlerden korkan atların tedirgin halleri cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

-Haber: Hüseyin SEZGİN -Kamera: BURSA,