Bursa'da çıkan yangın 100 hektarlık alanda etkili oluyor

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VALİ DEMİRTAŞ: 100 HEKTAR GENİŞLİĞİNDE ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Bugün saat 13.00 civarlarında, Orhanelimizin Topuk Mahallesi'nde yangın çıktı. Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. Söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 helikopter, 4 uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an nispeten çok şükür daha iyiyiz. Sağ olsun hem vatandaşlarımızla beraber, orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde de yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. Yerleşim yerleri pek de uzak değil. Uzaklık var tabii ama tedbirimizi alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda söndürmek için gayret ediyoruz. 4 helikopter, 4 uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj, inşallah en kısa süre içerisinde bu yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yangının yüksek hava sıcaklığı nedeniyle çıktığının değerlendirildiğini belirten Vali Demirtaş, "Daha çıkış nedeni ile ilgili belli olan bir şey yok. Bunu da yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları çok, birdenbire arttı. Bundan olabileceğini düşünüyoruz ama yine de araştıracağız" diye konuştu.

Denizhan KARAHANCI-Yiğithan HÜYÜK/ ORHANELİ (Bursa),