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Bursa'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 kişinin yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Suriye uyruklu Rende El Muhammed ve 5 çocuğu yangından komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Bursa\'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
23.12.2023 - 13:55,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 kişinin yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde, Suriye uyruklu Rende El Muhammed (40) ile yaşları 2 ile 12 arasında olan 5 çocuğunun yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıya sıçrayan alevleri fark eden komşular, kadını ve çocuklarını evden çıkarıp yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde hasara yol açan yangın, itfaiye tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Söndürme çalışmasını izleyen Rende El Muhammed ise çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: AA
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