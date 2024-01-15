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Bursa'da çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e ait ahırda çıkan yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, ahırın üst kısmındaki samanlıkta başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Bursa\'da çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
15.01.2024 - 04:51,
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA
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