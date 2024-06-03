Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeni hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeni hapis cezasına çarptırıldı

Bursa\'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzeni hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da 2 yıl önce çöp evde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan çocuğun teyzesi 15 yıl, kuzeni ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, teyzeye 'eziyet' suçundan 15 yıl, kuzene ise 'çocuğa karşı kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

03.06.2024 16:07
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Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan çocuğun teyzesi 15 yıl, kuzeni ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından 30 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık teyze Kamuran Pınar A. (46) ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Kamuran Pınar A'nın kızı suça sürüklenen çocuk E.Z.A. (17) ise duruşmaya gelmedi.

Mahkemeye heyeti, Kamuran Pınar A'ya "eziyet" suçundan 7 yıl, "çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 8 yıl olmak üzere 15 yıl, kızı E.Z.A'ya da "çocuğa karşı kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kamuran Pınar A'nın "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine hükmedildi.

Hastanede tedavi gördü

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya kiraya veren Aydın S, kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırmıştı.

Evin kilidini değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen erkek çocuk C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, C.M.A. savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Tutuklanan Kamuran Pınar A, yargılama devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanık Kamuran Pınar A. ve kızı E.Z.A. hakkında ayrı davalar açılmış, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunan bu iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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