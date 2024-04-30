Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 genç kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 genç kurtarıldı

Bursa\'da dağlık arazide mahsur kalan 3 genç kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç, dere kenarında mahsur kaldı. Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmanın ardından gençler kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

30.04.2024 23:15
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Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

Beyzanur A, Ali K. ve Ahmet Arda Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orhangazi Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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