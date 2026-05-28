Bursa\'da Dayısını Döverek Öldüren Yeğen Tutuklandı

28.05.2026 10:07
Erdem Alay, dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döverek öldürdü, cesediyle 3 gün evde yaşadı, tutuklandı.

BURSA'da dayısı Cüneyt Taşkıran'ı (58) döverek öldürüp cesediyle 3 gün aynı evde yaşan Erdem Alay (37) tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı. İddiaya göre, Taşkıran ile ablası Çiğdem Alay (61), yeğeni Erdem Alay ve yeğeninin kız arkadaşı F.Ş. (46) birlikte içki içti. Erdem Alay, bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay, dayısını döverek öldürdü.

TAKSİ DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLERE SÖYLEDİ

3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem Alay, 25 Mayıs'ta mahalledeki taksi durağına gidip, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi. Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran'ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı. Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞ

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Alay'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi. Bu arada, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem Alay'ın daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklandığı bildirildi.

ANNESİNE EV HAPSİ, KIZ ARKADAŞINA ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında Erdem Alay'ın annesi Çiğdem Alay ile olay sırasında evde olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kız arkadaşı F.Ş. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erdem Alay tutuklandı, annesi Çiğdem Alay'a ev hapsi kararı verildi. F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

