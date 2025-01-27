Bursa'da Deprem Gerçeği: Fay Hatları Tehlikede!

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Jeoloji Mühendisi Engin Er: " Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları var"

-"Bursa'daki depremin odak noktası yerleşim yerlerinin altı olduğu için panik yaşattı"

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek depremler olduğunu belirterek bu depremle birlikte deprem gerçekliğini unutmamız gerektiğini ifade etti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı. Depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması sebebiyle Bursalar panik yaşadı. Saniyeler süren depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Jeoloji Mühendisi Engin Er ise yaptığı açıklamada 5 ve 7 şiddeti arasındaki depremlerin orta büyüklük sınıfına girdiğini belirterek yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu söyledi. Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmada hız kazanması gerektiğinin altını çizen Er, Bursa'da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek birçok deprem olduğunu söyledi.

Yerleşim yerinin hemen altında olması paniğe neden oldu

Bursa'da yaşanan depremin büyük bir deprem olarak sınıflandırılmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Engin Er, "Öncelikle bugün yaşanan depremçok büyük bir deprem değil. Biz depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 şiddetindeki depremlere orta büyüklük, 7 şiddeti üzeri depremlere büyük depremler olarak sınıflandırıyoruz. Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa'da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez" şeklinde konuştu.

"7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları var"

Er, "Bursa'nın birçok yerinde zemin olarak kötü yerler de var, iyi yerler de var. Yalnız Bursa'da birçok aktif fay hatları var. Ana fay hatlarını ele aldığımız zaman Bursa'nın merkezinden geçen bir fay hattı var. Yeni bulunan Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan fay hattını biliyoruz. İznik Gölü'nden başlayarak Gemlik ve Mudanya'dan geçerek Karacabey'e uzanan bir fay hattı var. Bu sıraladığım fay hatları 7 ve üzeri deprem üretebilir. Beklenen Marmara Depremi'nin fay hatları da özellikle Bursa'da zemini kötü olan yerlerde kayba sebep olabilir. Bu deprem bize şunu gösterdi, 'ben canlıyım, buradayım, deprem üretme potansiyelim var' dedi. Yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda Bursa'da 7 ve üzerinde deprem olma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Yapılacak şeyler çok basit. Bütüncül bir plan ve adil bir kentsel dönüşüm şart. Mutlaka kontrol şart" ifadelerini kullandı.