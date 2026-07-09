Bursa'da Deprem Risk Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
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Bursa'da Deprem Risk Yönetimi Toplantısı

Bursa\'da Deprem Risk Yönetimi Toplantısı
09.07.2026 17:55
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DASK, Bursa'da deprem risk yönetimi için iş birliği buluşması düzenledi. Vali Yardımcısı Altun, risklerin yönetiminde disiplinlerarası iş birliğinin önemini vurguladı.

Bursa'da Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından "Deprem Risk Yönetiminde İş Birliği Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Bursa DASK Bölge Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, afet yönetiminin tek bir kurum üzerinden değil, disiplinlerarası çalışmayla ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki her ilde "İl Risk Azaltma Planı" (İRAP) kapsamında izleme komisyonu olduğunu ve kendisinin de Bursa'daki komisyonun başkanlığını yürüttüğünü belirten Altun, "Komisyonun içindeki halkalardan biri de DASK. Bizim İRAP çerçevesinde amaçlarımız, hedeflerimiz ve eylemlerimiz var." dedi.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın da afetlere karşı dayanıklılığın yalnızca afet sonrasında gösterilen müdahale kapasitesiyle ölçülmediğini, asıl başarının riskleri önceden doğru yönetebilmek, kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon kurabilmek ve toplumun tüm kesimlerini bu hazırlığın bir parçası haline getirebilmek olduğunu anlattı.

DASK'ın Marmara Depremi'nin ardından kurulduğunu hatırlatan Akın, "DASK oluşturduğu kurumsal bilgi birikimi, mali kapasitesi ve operasyonel tecrübesiyle Türkiye'nin afet risk yönetimi sisteminin en önemli yapı taşlarından biri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Akın, DASK'ın kuruluşundan bu yana 11,6 milyon "Zorunlu Deprem Sigortası" poliçesine ulaştığını ve 42 milyar liralık tazminat ödemesi gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu rakamların da ötesinde en önemli kazanımımız 25 yılda oluşturduğumuz güven, kurumsal kapasite ve kriz yönetimi tecrübesidir. Depreme karşı dayanıklılık, merkezi politikalar kadar güçlü yerel iş birliklerini de gerektiriyor. Bölge İrtibat Ofislerimiz ve Bursa İrtibat Ofisimiz bu anlayışın sahadaki en önemli örneklerinden biridir."

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan da Bursa'nın, Marmara Bölgesi'nin deprem riski taşıyan en önemli merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Demirkan, olası bir depremde Bursa'nın ekonomik ve sosyal hayatının kesintisiz devam etmesinin sadece şehir için değil, Türkiye için de büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Deprem riskinin yönetimi sadece tek bir kurumun üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Merkezi idareden yerel yönetimlere, AFAD'dan üniversitelerimize, meslek kuruluşlarından sigorta sektörüne kadar tüm paydaşların ortak hareket etmesini gerektiren bir süreçtir." diye konuştu.

DASK'ın, geçen sene Sındırgı'da yaşanan depremin ardından 738 hasar dosyasını etkin şekilde yöneterek yaklaşık 74 milyon liralık hasar ödemesini hızlı şekilde gerçekleştirdiği bilgisini veren Demirkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem risk yönetimi, tek bir kurumun omuzlayabileceği bir sorumluluk değildir. Başarı, kamu kurumlarının, akademinin, sigorta sektörünün ve tüm ilgili paydaşların ortak aklıyla mümkündür. Aslında DASK'ın yönetim kurulu yapısı da tam olarak bu anlayışla oluşturulmuştur. Yönetim kurulumuz, deprem risk yönetiminin farklı aktörlerini temsil eden kurum ve sektörlerin bilgi birikimini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir yapıya sahiptir."

Programda, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, DASK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Deprem Risk Yönetimi Toplantısı - Son Dakika

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