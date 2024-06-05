Bursa'da Dip Temizliği Sırasında Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Dip Temizliği Sırasında Ölü Yunus Bulundu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliği sırasında, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğu tespit edildi. Ölü yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

05.06.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da dip ve kıyı temizliği sırasında, 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliğinde, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran yunus fark edildi. Botlarla bölgeye ulaşan deniz polisi, 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılan yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi, İnceleme, Bursa, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Dip Temizliği Sırasında Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Dip Temizliği Sırasında Ölü Yunus Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement