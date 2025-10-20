Bursa'da Drift Atan Sürücü Polise Saldırdı - Son Dakika
Bursa'da Drift Atan Sürücü Polise Saldırdı

Bursa'da Drift Atan Sürücü Polise Saldırdı
20.10.2025 11:00
Drift atan sürücü, polis memuruna saldırıp silahını almaya çalıştı, etkisiz hale getirildi.

BURSA'da, otomobiliyle drift atarken yakalanan sürücü, polis memuruna saldırıp silahını almaya çalıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift atan sürücüyü durdurdu. Sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna tepki gösterip, hakaret ettikten sonra saldırıp belindeki silahı almaya çalıştı. Çıkan arbedede polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, saldırgan yerdeki boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin arbede sırasında yere düşen tabletinin de bir vatandaş tarafından alınıp, teslim edildiği görüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

