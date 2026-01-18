Ege'nin İki Yakası, Bursa'da Buluştu

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen " Ege'nin İki Yakası" konseri, Ege'nin iki yakasında yüzyıllar boyunca ortak bir kültürün taşıyıcısı olmuş mübadele ezgileri ve oyunlarını müzikseverlerle buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen "Ege'nin İki Yakası" konserine Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu ve Rumeli'nin ortak hafızasında yer alan mübadele ezgilerinin ve halk oyunlarının sahneye taşıdığı gecede, Ege'nin iki yakasında yüzyıllar boyunca şekillenen türküler, danslar ve ritimler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel enstrümanlar eşliğinde sahnelenen müzikler ve halk oyunları, Ege'nin iki yakası arasında kurulan kültürel bağı ortaya koydu.

Gece sonunda sanatçıların performansı büyük beğeni toplarken, izleyenler uzun süre ayakta alkışladı.