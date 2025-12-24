Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Desteği - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Desteği

24.12.2025 16:54  Güncelleme: 18:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15.360 emekliye 2.500 TL destek ödemesi gerçekleştirerek sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Ödemeler, 11 Ocak'a kadar kullanılabilecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi 15 bin 360 emekliye 2 bin 500 TL destek ödemesi yaptı. Destek ödemeleri, 11 Ocak Pazar gününe kadar üye iş yerlerinde kullanılabilecek.

Destek programı için 24 Kasım-7 Aralık günleri arasında başvuruları alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirmelerin sonunda ihtiyaç sahibi 15 bin 360 emeklinin hesabına 2 bin 500 TL yatırdı. Başvuru sonuçları, başvuru sahibi tarafından belirlenen telefon numarasına kısa mesaj yoluyla bildirildi.

Başvurusu olumlu sonuçlanan emekliler, kart numaraları, şifreleri ve sisteme dahil iş yeri listesine, kendilerine ulaşan kısa mesaj aracılığıyla erişebilecek. Destek ödemeleri, 11 Ocak Pazar gününe kadar kullanılabilecek.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla Bursalılara destek olmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel

