Bursa'da Kamusal Alan İşgali Denetimleri Artıyor

29.01.2026 09:27  Güncelleme: 10:36
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerin zabıta ekipleri, özel gereksinimli bireylerin ve yaşlıların kamusal alanlarda engelsiz hareket edebilmesi için denetimleri artıracağa benziyor. Zabıta Koordinasyon Toplantısı'nda, işgaliye ve erişilebilirlik konuları ele alındı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin zabıta ekipleri, özel gereksinimli bireylerin ve yaş almış vatandaşların kentte engelsiz hareket edebilmesi için kamusal alan işgali denetimlerini artırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Zabıta Koordinasyon Toplantısı, Osmangazi Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle engelli vatandaşlar ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm özel grupların kent içinde rahat gezebilmeleri ve bir yerden bir yere rahat ulaşabilmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Uzun süredir sorun teşkil eden bölgelerde kamusal alan işgallerine yönelik denetimlerin artırılmasına karar veren zabıta teşkilatı, işgaliye sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ve erişilebilirliği engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılması için harekete geçecek.

Koordinasyon toplantısında, engelli ve yaşlı bireylerin kaldırım, yaya yolu ve ortak kullanım alanlarını güvenli ve engelsiz şekilde kullanabilmelerinin önemine dikkat çekildi. Bu amaçla il genelinde eş zamanlı ve koordineli denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

Buluşmada, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılması, yaklaşan Ramazan ayı boyunca özellikle camiler ve turistik alanlarda dilencilik faaliyetlerine karşı kontrollerin yoğunlaştırılması da kararlaştırıldı. Hurda araçların muhafaza edilebileceği depo ve otopark alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların geçici olarak barındırılabileceği alanların temini ve teslim süreçlerinin düzenlenmesi de ele alındı.

Öte yandan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. Maddesi kapsamında uygulanan faaliyetten men ve idari para cezalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yürütülecek ortak çalışmalar da konuşuldu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
