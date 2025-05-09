Bursa'da 'Engelsiz Turizm' Projesi Özel Gereksinimli Bireyleri Tarih ve Doğayla Buluşturuyor

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Turizm' projesiyle özel gereksinimli bireylerin de kentin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yakından tanımasına imkan sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların kentin tarihini ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanıması için çalışmalarını sürdürüyor.

'Engelsiz Turizm' projesi ile özel gereksinimli bireyleri aileleriyle birlikte kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tur rehberleri eşliğinde Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane ve Mudanya'yı gezmesini sağladı.

Keyifli bir gün geçiren özel gereksinimli bireyler ve aileleri, proje için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.