Bursa\'da Eniştesini ve Karısını Vuran Adam Tutuklandı

BURSA'da ilişkileri olduğunu öne sürdüğü eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında, eşi Canan Matur'u (27) ise evinde tabancayla vurarak öldüren İsmail Matur (36), tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Matur, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, evine giden şüpheli bu kez de eşi Canan Matur'u vurdu. İhbarla mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Matur ve Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Matur ve Yılmaz'ın cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZELERDEN BİRİ AĞRI'YA GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Yavuz Yılmaz İsabey Mezarlığı'na defnedilirken, Canan Matur'un cenazesi ise memleketi Ağrı'ya gönderildi. Diğer yandan jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan İsmail Matur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.