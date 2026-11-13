Bursa\'da etkili lodos ağaç ve kulübeyi devirirken yayalar zorlandı

Bursa'da etkili lodos ağaç ve kulübeyi devirirken yayalar zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodosun hızı saatte 74 kilometreye ulaştı ve kentte ağaçlar ile bir kulübe devrildi. Ana caddelerde yürümekte güçlük çeken yayalar, savrulan toz ve yapraklar yüzünden zor anlar yaşadı.
Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (4)
YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ
Bursa'da Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanlarda ve ana caddelerde rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken yayalar zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
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