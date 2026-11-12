Bursa\'da etkili olan lodos Mudanya\'da 20 dakika arayla iki ağacı devirdi

Bursa'da etkili olan lodos Mudanya'da 20 dakika arayla iki ağacı devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da etkili olan lodos, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
İKİ AĞAÇ 20 DAKİKA ARAYLA DEVRİLDİ
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: DHA
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