Bursa\'da etkili olan lodos Mudanya\'da 20 dakika arayla iki ağacı devirdi

İKİ AĞAÇ 20 DAKİKA ARAYLA DEVRİLDİ

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde 20 dakika arayla iki ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kepçeyle kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),