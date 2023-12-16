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Bursa'da ev tekstili fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa'da ev tekstili fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.

Bursa\'da ev tekstili fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
16.12.2023 - 16:08,
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YANGIN 4 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde ev tekstili üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 4 saate kısmen kontrol altına alındı. 3 katlı fabrikanın 3'üncü katındaki depoda çıkan alevlere lokal olarak müdahale çalışması sürerken, bölgede 30 itfaiye aracı, 25 tanker ve 200 personel görev yapıyor.

Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa),

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ev tekstili fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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