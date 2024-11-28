Bursa'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 8 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Bursa\'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

28.11.2024 05:27  Güncelleme: 05:30
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BURSA'nın Osmangazi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 işçi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağrı B.'nin kullandığı 16 RS 405 plakalı otomobil, 1. Yalıçiftlik Sokak istikametinde seyir halinde olan Süleyman B. idaresindeki 16 S 1759 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, vardiya dönüşü evlerine gitmek üzere minibüste bulunan işçilerden Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y., Hakan Y. ve Berat Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki aracın çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 8 Yaralı - Son Dakika

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