Bursa'da Fatal Motosiklet Kazası

17.02.2026 10:18
Osmangazi'de refüje çarpan motosikletten Murat ve Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan ve arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklendi. Motosikletin sürücüsü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat ve Gülcan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

