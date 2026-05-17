Bursa'da Faul Tartışması Kanlı Bitti

17.05.2026 18:27
İnegöl'de halı saha tartışması sonrası Hasan H. Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aralarında halı sahada 'faul' tartışması nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan H. (23), Kuteybe M.'yi (24) ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, bıçağın Kuteybe M.'nin atardamarına isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan 'faul' tartışması nedeniyle husumet oluştu. Bugün cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.'yi ensesinden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, bıçağın Kuteybe M.'nin atardamara isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

