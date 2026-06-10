Bursa'da Feci Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Feci Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti
10.06.2026 14:07
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Kontrolden çıkan kamyon, 3 araca çarparak bariyere sürtüp durdu; sürücü yola savrularak öldü.

Bursa'da, kontrolden çıkıp 3 araca ve bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AZB 606 plakalı kamyon kontrolden çıkıp 10 TA 508 plakalı kamyona, 16 ATD 205 plakalı hafif ticari araca, ardından da 35 BRG 049 plakalı kamyona çarptı.

Kamyon yol kenarındaki bariyere çarparak dururken sürücü araçtan savrulup yola düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kamyon sürücüsünün cenazesi, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araçlarda ise hasar oluştu.

Kaynak: AA

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