Bursa'da FETÖ hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da FETÖ hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

Bursa\'da FETÖ hücre evlerine operasyon: 20 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda sahte kimlikler, dolar ve dijital materyaller ele geçirildi.

13.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:25
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Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 sahte kimlik, F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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