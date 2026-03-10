Bursa'da Fırsatçılığa Karşı Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Fırsatçılığa Karşı Fiyat Denetimi

Bursa\'da Fırsatçılığa Karşı Fiyat Denetimi
10.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimleri artırıldı, haksız artışlar kontrol ediliyor.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı da denetlendi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerine baktıklarını belirten Aslanlar, "Fiyat etiketinde raf ile kasa arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol ediyoruz." dedi.

Aslanlar, açık olarak satılan ürünlerin dara düşüşünün yapılıp yapılmadığını da kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın ürünlerin fiyatlarında bir artış varsa bunu da haksız fiyat artışı tutanağı düzenleyerek Bakanlığımıza bildiriyoruz. Bursa genelinde bakacak olursak 1 Ocak'tan bugüne kadar 1100 işletmeyi denetlemiş vaziyetteyiz. 410 bin ürün denetlemiş bulunmaktayız. Yaklaşık da 5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Fırsatçılığa Karşı Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

13:07
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:11:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Fırsatçılığa Karşı Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.