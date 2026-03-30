Bursa'da Fırtına ve Heyelan
Bursa'da Fırtına ve Heyelan

30.03.2026 11:39
Sağanak ve fırtına Bursa'da yaşamı olumsuz etkiledi; araçlar hasar gördü, kayıklar battı.

BURSA'da etkisini sürdüren sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle bir garajın çatısı park halindeki 3 aracın üzerine çökerken, Gemlik ilçesinde de kayıklar battı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki yamaçta, saat 10.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bir sitenin bahçesinin istinat duvarı, toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bahçede garajda park halinde bulunan 3 otomobil, çöken çatının altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

KUMLA'DA KAYIKLAR BATTI

Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle Gemlik ilçesi Kumla Sahili'nde bağlı olan 4 kayık battı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 181 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek 2, en düşük 1 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Uludağ'da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek.

Kaynak: DHA

