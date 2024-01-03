Bursa\'da Forklift Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'da TIR'a patates çuvallarını yüklerken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan Suriye uyruklu Abdullah H., hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çeltikköy mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., 50 ALL 921 plakalı TIR'a patates çuvallarını yüklediği sırada kullandığı forkliftin devrilmesiyle altında kaldı. Olayı gören işçilerin yardımıyla Abdullah H., forklifin altından çıkarıldı. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah H.'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

?Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.