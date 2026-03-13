Bursa\'da Gasbetme Şüphesi: 3 Zanlı Eskişehir\'de Yakalandı

Bursa'da bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Bursa'da bir kişiyi gasbeden zanlıların Eskişehir'de olabileceği bilgisi üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler S.T, O.A. ve M.A.K. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 44 bin 230 lira ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar ile ele geçirilen materyaller, yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.