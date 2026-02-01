Bursa Tarihi Çarşı'nın Gece Atmosferinde Oryantiring Heyecanı - Son Dakika
Bursa Tarihi Çarşı'nın Gece Atmosferinde Oryantiring Heyecanı

01.02.2026 14:01  Güncelleme: 16:02
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gece Skor Oryantiringi, tarihi mekanlarda gerçekleştirildi. 300 lisanslı sporcu yarışarak hem spor hem de Bursa'nın kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen Gece Skor Oryantiringi, kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, gençlerin hem sportif hem de stratejik bir deneyim yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen oryantiring etkinliğinde, sporcular harita ve pusula yardımıyla belirlenen süre içerisinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamak için yarıştı.

Tarihin kalbinde nefes kesen yarışma

Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekanlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele verdi. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmek için hem hız hem de strateji gerektiren parkur alanında tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi'nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade ederek organizasyon için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Tarihi Çarşı'nın Gece Atmosferinde Oryantiring Heyecanı - Son Dakika

