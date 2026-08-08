Bursa'da Tilki, Kedi ve Kirpi ile Aynı Parkta
Bursa'nın Kestel ilçesindeki Şehitler Parkı'na gece saatlerinde gelen bir tilki, çevredeki bir kişi tarafından beslenirken, ardından parkta bir kedi ve kirpiyle karşılaştı. Bu ilginç anlar, tilkiye yiyecek veren kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'da bir parkta tilkinin, kedi ve kirpi ile karşılaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na saat 01.00 sıralarında gelen bir tilkiye çevredeki bir kişi tarafından yiyecek verildi. Tilki çevrede dolaştığı sırada ise bir kedi ve kirpi ile karşılaştı. O anlar, tilkiye yiyecek veren kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Tilki, Kedi ve Kirpi ile Aynı Parkta - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?