Bursa\'da Tilki, Kedi ve Kirpi ile Aynı Parkta

BURSA'da bir parkta tilkinin, kedi ve kirpi ile karşılaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na saat 01.00 sıralarında gelen bir tilkiye çevredeki bir kişi tarafından yiyecek verildi. Tilki çevrede dolaştığı sırada ise bir kedi ve kirpi ile karşılaştı. O anlar, tilkiye yiyecek veren kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.