Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Geleneksel Gezek Sohbeti Ramazan'da Yaşatılıyor

16.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 650 yıllık 'gezek' kültürü, ramazan ayında dernek üyeleriyle sürdürüldü.

Bursa'da yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen, musikili sohbetlerin yapıldığı "gezek" kültürü, ramazan ayında da yaşatılıyor.

Elazığ'da "kürsübaşı sohbeti", Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da "sıra gecesi", Erzincan'da "velime geceleri", Manisa'da "oturma geceleri" olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da "gezek" adıyla asırlardır düzenleniyor.

Bu kültürün temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği üyeleri, normalde ramazan aylarında ara verdikleri geleneği, bir araya geldikleri iftar akşamında da sürdürüyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan bu geleneğin koruyucusu olan derneklerden Uludağ Gezeği, bir çiftlikte üyeler için düzenlenen iftar programının ardından yine misafirlerine gezek sohbeti gerçekleştirdi.

Derneğin Başkanı Ali Piliçer, AA muhabirine, bu kültürü dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Normalde birlikte iftar yapmak için dernek üyelerinin bir araya geldiğini, bu fırsattan istifade ederek gezek sohbetini de gerçekleştirdiklerini belirten Piliçer, "Ramazanda normalde gezek yapmıyoruz, orucumuzu tutup teravihimizi kılmak için ara veriyoruz." dedi.

Piliçer, şöyle konuştu:

"Huşuyla ramazanı geçirmek için ara veriyoruz ama bir akşam iftar için, yine bir üyemizin mekanında eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte aile toplantısı yapıyoruz. Yine güzel bir eğlenceye şahit olduk. Biz zaten keyifle yapıyoruz bunu ama gelen misafirlerimizden de aynı keyfi yaşadıklarını duyduk, mutlu olduk. Ramazanı normalde ibadetlerimize ayırıyoruz ama biz her hafta birlikte meşk etmeye alıştığımız için bir ay çok uzun bir ayrılık oluyor. Ramazanın bir akşamı hem ramazanı kutluyoruz hem de birlikte sohbetimizi yapıp eğleniyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:43:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.