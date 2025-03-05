Bursa'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş bir araya geldi. Başkan Mustafa Bozbey, huzurlu bir Bursa için projelere devam ettiklerini ifade etti.

05.03.2025 14:18
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaş aynı sofra etrafında buluştu. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hepimizin ortak arzusu; huzurlu, mutlu bir Bursa'da, her yaştan insanın geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi ile devam etti. Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar programına katıldı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da yer aldığı programda, akşam ezanının ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Bozbey, ramazanın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. İftar sofralarında buluşarak dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Başkan Bozbey, Bursa'nın farklı noktalarında iftar sofraları kurarak, iftariyelik ve tatlı ikram ederek, ramazan meydanları oluşturarak, ramazanın anlamını hep birlikte hissettiklerini ifade etti.

Bursa'nın bin 61 mahallesinde ihtiyaçlara göre projeler geliştirdiklerini dile getiren Bozbey, şöyle konuştu:

"Bursa'nın en önemli konularından biri olan kentsel dönüşüm noktasında yoğun hazırlıklar yapıyoruz. Kısa sürede somut sonuçlar alacağız. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yeşil alanlarla dolu, kültürel ve sosyal olanaklarla gelişmiş mahallelerde yaşamasını hedefliyoruz. Bursa, her geçen gün daha güzel bir kent haline geliyor. Bizler de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Hepimizin ortak arzusu; huzurlu, mutlu bir Bursa'da, her yaştan insanın geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bursa'nın değişim ve gelişim sürecinde halkımızın desteğini önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA

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