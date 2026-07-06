Bursa\'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler metrelerce yükselirken, yangın şehrin birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesisi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.