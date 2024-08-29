Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Hafif Ticari Araç Kaza Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Hafif Ticari Araç Kaza Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Akalın hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan incelemeler sonucunda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği belirlendi.

29.08.2024 17:52
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BURSA'da, bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Akalın (23), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa otobanı Kestel ilçesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yalova'ya çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıkan Yusuf Akalın (23) yönetimindeki 34 EYJ 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Akalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Akalın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Huzur Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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