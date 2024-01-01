Bursa\'da hafriyat kamyonu çarptı: Bir kişi ağır yaralandı

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Ramazan K. ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Muammer K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan K.'ya çarptı. Ramazan K., metrelerce savrulurken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü Muammer K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)