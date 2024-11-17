Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

Bursa\'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

Bursa'da bir halk otobüsünde, tartıştığı kadın yolcuyu kalçasından bıçaklayan erkek şüpheli kaçtı. Şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia ediliyor.

17.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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BURSA'da özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.'yi (38), kalçasından bıçaklayarak kaçan erkek şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu iddia edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Başaran Mahallesi- Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.'yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Halk Otobüsünde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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