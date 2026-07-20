Bursa'da Hayvancılık Destek Ziyaretleri

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik personeller, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında işletmelerin mevcut durumu yerinde incelenirken, yetiştiricilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup talep ve önerileri dinlendi.

Ekipler tarafından üreticilere hayvan sağlığı, bakım-besleme ve biyogüvenlik uygulamalarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen desteklemeler ile güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.