Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve tabanca çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

30.08.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde girdiği evden ziynet eşyası ile tabanca çaldığı öne sürülen ve 53 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabancanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, İznik Gölü kıyısında piknik yaptığı sırada ekiplerce yakalandı. Bu kişinin üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ile ziynet eşyalarından bazıları ele geçirildi.

Gamze U'nun evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca da bulunarak bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada Gamze U'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gamze U'nun tabanca ve ziynet eşyası çaldığı evden hırsızlık uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yıldırım, 3-sayfa, bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
15:02 Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
14:52 Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı Eski eş Sinem Ayyıldız’ın beğendiği yorum dikkat çekti Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti
14:49 Mesut Özil’in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:14 Sanayide dehşet Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar Sanayide dehşet! Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 09:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement