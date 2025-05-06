Bursa'da hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi'ni temizledi - Son Dakika
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Bursa'da hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi'ni temizledi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

06.05.2025 15:58
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Topluma kazandırma sürecine destek olmayı amaçlayan programla yükümlüler, cezalarını kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışarak yerine getiriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen temizlik faaliyeti, vakıf binasında hijyenin sağlanmasının yanı sıra gaziler ve şehit ailelerine duyulan saygının da bir göstergesi oldu.

Yetkililer, bu tür çalışmaların yalnızca hükümlüler için değil, toplumun tüm kesimleri için farkındalık yarattığını belirtti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, ilerleyen dönemde benzer işbirlikleriyle kamu yararı için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi'ni temizledi - Son Dakika
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